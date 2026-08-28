Întreprindere socială înființată în Budești

În Budești tradițiile culinare capătă valoare, mai ales că mulți turiști au prins gustul acestora. Întreprinderea Socială „Odaia cu Gust”, înființată cu ajutorul Asociației ASSOC, este un exemplu despre cum economia socială poate transforma resursele unei comunități în oportunități, oferindu-le posibilitatea persoanelor din grupuri vulnerabile de a se integra într-o activitate lucrativă.

”«Odaia cu Gust» își propune să păstreze viu patrimoniul gastronomic local și să îl transmită către noile generații. Rețetele și tehnicile bunicilor sunt valorificate de echipa care a înființat mica firmă. Aceasta s-a înființat prin proiectul «Sprijin pentru comunitatea rurală prin economie socială», derulat de ASSOC, fiind una dintre întreprinderile care răspund simultan unor nevoi economice și sociale”, au punctat oficialii asociației.