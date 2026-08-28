Jazzul iese în stradă în Baia Mare: două seri de concerte gratuite în Piața Libertății

În zilele de 28 și 29 august, Piața Libertății din Centrul Vechi va găzdui Jazz Beats On Streets (JBOS), un proiect care mută jazzul din sălile de concert direct în spațiul urban, într-un format accesibil, dinamic și deschis publicului larg. Timp de două seri, băimărenii și turiștii sunt invitați la concerte live, reinterpretări ale unor piese cunoscute, sonorități de mini big-band și seturi de DJ pe viniluri. Accesul este gratuit. Programul este următorul:

28 august:

19:30 – JBOS Ensemble – Summer Jazz Fiesta;

20:30 – Jazz ’n’ Tonic & Casiana Lazăr;

21:30 – Laura Orian Jazz Quintet.

29 august:

19:30 – JBOS Ensemble featuring Ioana-Maria Repciuc;

20:30 – JBOS Combo featuring Andrei Petruș;

21:30 – JBOS Ensemble – The Romanian Song­­book featuring Ioana-Maria Repciuc, Casiana Lazăr & Andrei Petruș.

Între recitaluri, atmosfera va fi completată de Jazzy D – Bogdan Roșca Zasmencu, manager Ra­dio România Cluj, pasionat de jazz și colecționar de viniluri. Evenimentul face parte din programul estival „Baia Mare trăiește vara”, organizat de Primăria Baia Mare în perioada 19 iulie – 30 august.