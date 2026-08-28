„Mai bine pierdem toți banii, da’ pe noi nu ne conduce Bruxelles-ul’!”

La acest moment, România are aproape toate investițiile din bugetul național oprite, fățiș sau tacit. Singurele ce merg înainte sunt cele cu finanțări europene. Și acum, din mândrie, ne pregătim să dăm foc șandramalei, să le oprim și cele europene. „Mie nu-mi spui cum să mi conduc eu țara, da?”

Europa ne-a dat bani, nouă și altora, cu condiția să nu-i furăm. Să facem cu ei treabă. Pentru că avem un lung istoric de neseriozitate, ne-au pus condiții, să mai reformăm ici colo, ba Justiția, ba sistemul de pensii. Sunt totuși banii lor, nu? Noi, respectiv ei – ai noştri, băieții deștepți, au scos la lumină suveranismul, să facă baubau către Europa, care să ne dea orice numai să nu. Uite cea mai recentă fentă. Legea ANI, cea cu suspendarea primarului Timișoarei, da? Problema e că nu poți aplica legea unei singure persoane, e ilegal….baiul e că „se potrivesc” legii o tonă de primari și de consilieri locali, majoritatea ai partidului care a pus capcana! Ce ne facem, fraților?! Dăm o antilege la legea noastră, va apărea în curând, se lucrează la ea. Ori ăsta e un nivel de amatorism fatal, ce face rău țării întregi. Un cititor haios al știrii spunea că nu e România așa doar din 2026…așa a fost tot timpul și acum, fiind criză, iese tot rahatul la suprafață, certați fiind politicienii între ei.

Partidul Popular European (la care sunt afiliați PNL, UDMR, PMP, FD) a cerut ca România să fie penalizată cu 770 milioane euro pentru legea amintită. UE a respins noua lege a salarizării, nu cresc salariile. Cu celelalte amenzi, pierdem 1,5 miliarde euro care, atenție, apar în bugetul de anul acesta. Adică un dezastru. Și de credeți că „le arătăm noi” lor, vă reamintim că toate investițiile ce le vedeți în jur, în Baia Mare și prin Maramureș, au la bază fonduri europene. Iar celor ce urlă că suntem colonie, OK, aduceți voi bani de-acasă. Să nu mai fim colonie. Puneți la treabă ÎNTREAGA țară, faceți-o Elveția, ca să nu mai avem nevoie de fonduri europene. Să le refuzăm cu noblețe. Oh, stai, pentru asta trebuie să NU pui în cârca celor 4,5 milioane de salariați de la privat pe cei de la Stat plus cei 4.677.789 de pensionari în evidențe la nivel de iulie 2026. Și stați așa. Că n-am gătat.

Avem în față o hartă a Europei ce abordează cât din salariul nostru merge pe taxe. Campioana absolută, România, cu 41,5%. Ne urmează Ungaria cu 33,5% și Germania cu 34,8%. Printre decenți se află Franța cu 26%, Austria cu 28,8%Polonia cu 27,7% etc. Cei care-și respectă populația? Spania cu 22,1%, Italia cu 24,1%, Irlanda cu 21,6%, Bulgaria cu 22,4% sau Grecia cu 17%. Acestui popor român, ce dă înapoi Statului 41,5% tu vrei să-i ceri performanță? Să mai strângă cureaua, să mai dea ceva la Stat? Ca apoi să vezi lătrăi care ar vrea egalitate, dar nu pentru căței? Ar vrea performanță, dar mai încolo? Gen centralele hidroelectrice din Oltenia, făcute cu bani europeni direct pe pierdere? Așa cum bine spunea colegul Vasile Iluț, Statul este cel mai prost administrator. Practic, avem mostre de administrare proastă la tot pasul, comparativ: în energie, în industrie, peste tot.

Și acum, am vrea să refuzăm mândri banii europeni, că noi nu suntem colonie. N-am fost…ce-i drept, decât sub romani, sub unguri, sub turci, sub ruși – vezi SOVROM-urile ce au cărat înzecit contravaloarea daunelor de război mondial decise. Poate e vremea să revenim la modelul arhaic, de Ev Mediu, Apă-Hrană-Energie. Doar că… Apa nu-i. Hrana trebuie s-o produci, ori noi nu mai producem, că este în market bugătă, făcută în Polonia și Germania. Energia, iată…e scumpă și nu-i, decât când ne rugăm la zeul Ra, nu la al nostru.