Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”, gazda Stagiului Național de Judo

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Stagiul Național de Judo ”Daniel Brata”, ediția a IV-a, se va desfășura în perioada 3-5 septembrie 2026, la Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” Baia Mare. Invitați speciali la eveniment vor fi: Miriam Butkereit – Germania (vicecampioană olimpică – Paris 2024, categoria 70kg) și Costel Danculea (medaliat european și mondial la juniori și antrenor al Lotului Olimpic al Germaniei pentru JO Paris 2024). Țări participante: Elveția, Moldova, Țara Galilor și România. Vor fi reprezentate peste 15 cluburi sportive din România.
Pagină realizată de Ciprian VANCEA

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