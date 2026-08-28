Stagiul Național de Judo ”Daniel Brata”, ediția a IV-a, se va desfășura în perioada 3-5 septembrie 2026, la Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” Baia Mare. Invitați speciali la eveniment vor fi: Miriam Butkereit – Germania (vicecampioană olimpică – Paris 2024, categoria 70kg) și Costel Danculea (medaliat european și mondial la juniori și antrenor al Lotului Olimpic al Germaniei pentru JO Paris 2024). Țări participante: Elveția, Moldova, Țara Galilor și România. Vor fi reprezentate peste 15 cluburi sportive din România.
Pagină realizată de Ciprian VANCEA
Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”, gazda Stagiului Național de Judo
Stagiul Național de Judo ”Daniel Brata”, ediția a IV-a, se va desfășura în perioada 3-5 septembrie 2026, la Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” Baia Mare. Invitați speciali la eveniment vor fi: Miriam Butkereit – Germania (vicecampioană olimpică – Paris 2024, categoria 70kg) și Costel Danculea (medaliat european și mondial la juniori și antrenor al Lotului Olimpic al Germaniei pentru JO Paris 2024). Țări participante: Elveția, Moldova, Țara Galilor și România. Vor fi reprezentate peste 15 cluburi sportive din România.