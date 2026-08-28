Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”, gazda Stagiului Național de Judo

Stagiul Național de Judo ”Daniel Brata”, ediția a IV-a, se va desfășura în perioada 3-5 septembrie 2026, la Sala Sporturilor ”Lascăr Pană” Baia Mare. Invitați speciali la eveniment vor fi: Miriam Butkereit – Germania (vicecampioană olimpică – Paris 2024, categoria 70kg) și Costel Danculea (medaliat european și mondial la juniori și antrenor al Lotului Olimpic al Germaniei pentru JO Paris 2024). Țări participante: Elveția, Moldova, Țara Galilor și România. Vor fi reprezentate peste 15 cluburi sportive din România.

Pagină realizată de Ciprian VANCEA