Se asfaltează străzile din intravilanul orașului Borșa

Continuă lucrările de asfaltare a străzilor din intravilanul orașului Borșa. Zilele acestea s-a intervenit pe Strada Crângului, pe tronsonul prevăzut în această etapă.

Lucrările vor continua însă și pe celelalte străzi, în funcție de condițiile meteo: Malului, Muntelui, Bradului, Cătunului, Valea Caselor, George Coșbuc (parțial) și Țapinarilor. ”Vremea rămâne principalul factor care poate influența ritmul lucrărilor, însă, de fiecare dată când condițiile ne permit, vom continua lucrările. Urmăresc îndeaproape fiecare etapă și țin comunitatea la curent cu evoluția șantierelor”, a explicat Ion Sorin Timiș, edilul orașului.