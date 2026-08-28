Seceta serioasă a trecut și Gutâiul!

Întotdeauna, în perioade secetoase, nor­dul Maramureșului, cel istoric, a fost puțin protejat. Are munți mari, ape puternice, repezi, ca să n-ai apă e deja nevoie de rea-voință sau nepri­cepere, spun unii din cei afectați la acest mo­ment. Poate nu e așa.

Inclusiv comunele de sub Gutâi au probleme cu apa, o dau la program, de cele mai multe ori având surse bune, dar cu un consum de apă exagerat, până la nivelul de a uda fânețele după coasă, pentru următoarea iarbă. Până la nivelul de a pune irigații de fițe pentru gazonul din curte.

Așa se face că de la Budești încolo, cu Călinești, Giulești etc, sunt probleme cu apa. La fel pe Valea Izei. Prima observație dureroasă în ciuda împăunărilor politicienilor, cum au adus ei bani șantierului de la Runcu, anul acesta nu s-a lucrat deloc. Și nu se lucrează. Practic, în condițiile date, nu există nici un șantier mai important în Maramureș la acest moment, nici o centură, pasarelă ori pod nu-s mai importante decât în a asigura apa populației. Primim o poză de la captarea/sursa de apă din Călinești. O baltă cu mătasea broaștei pe ea.

Dar cum arată râurile din zonă? Râul Mara abia curge. Iza, culmea, cel puțin la Vadu Izei spre Valea Stejarului, nu e tocmai mică, ba e și murdară, semn că undeva o fi plouat. Nu putem spune același lucru despre Tisa, pe care un trecător peste podul istoric al Sighetului ne-a imortalizat-o. Nu e râul ce te ia de pe picioare, prin care traficanții treceau cu costume neopren și cu funii legate de pe un mal pe celălalt.

Două vorbe și despre Maramureșul din Sud. Urmează o zi-două de ploi. Le așteptăm cu speranță, dar situația arată așa: Săsarul sus, spre Mogoșa-Șuior, abia mai curge. E un firicel de apă, vezi în foto. Lăpușul în defileu, acolo unde nu-l deranjează nimeni, începe să devină nesemnificativ. Deasupra vadurilor sunt porțiuni de pietriș pe care poți traversa râul încălțat, unde în primăvară înotai. Și aici sunt probleme cu asigurarea apei, mai puțin în comunitățile unde sunt rețele Vital. Cu apă din acumularea Firiza. Altfel spus, „dai un ban, dar stai în față”.