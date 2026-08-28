Sindicaliștii din Sănătate resping ultima variantă a Legii salarizării

Sindicaliștii din sistemul sanitar sunt nemulțumiți de ultima formă a Legii salarizării și spun că nu sunt rezolvate cu adevărat problemele semnalate. Federația Sanitas din România atrage atenția că proiectul nu garantează sursele de finanțare pentru plata salariilor, menține plafonarea sporurilor la 20% și păstrează posibilitatea legală ca valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor să fie diminuată în 2027.

”În aceste condiții, nu pu­tem vorbi despre predictibilitate și siguranță salarială pentru angajații din Sănătate și Asistență socială. În același timp, asistăm deja la încercări de a transfera asupra sindicatelor responsabilitatea eșecului acestui proiect de lege. Respingem categoric o asemenea abordare. Responsabilitatea pentru îndeplinirea angajamentelor asumate și pentru calitatea politicilor și reformelor aparține Guvernului. Rolul sindicatelor este tocmai acela de a semnala atunci când o lege este prost construită și când efectele ei pot afecta veniturile și drepturile majorității angajaților. A apăra salariile oamenilor nu înseamnă a bloca o reformă. Înseamnă a cere ca reforma să fie una corectă”, au punctat oficialii Sanitas Maramureș.