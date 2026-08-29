Baia Mare are oficial peste 11 km de piste omologate pentru biciclete

Proiectul pistelor de biciclete din Baia Mare s-a încheiat, nu fără discuții aprinse în mediul public. Astfel, orașul beneficiază de kilometri întregi de piste omologate, conform normativelor europene.

„Începând din această săptămână, avem oficial 11,6 km de piste de biciclete (23 km lungime totală ambele sensuri). Vorbim despre piste omologate, realizate conform normativelor europene. A fost un proiect complex, cu multe provocări, care străbate orașul de la vest la est și de la sud la nord. Au fost multe obstacole, dar, rând pe rând, am reușit să le rezolvăm. Fie că vorbim despre zone în care riscam întreruperea traseului – zona Carrefour, strada Tineretului – Podul Viilor, zona Narciselor – fie despre problemele de interconectivitate și necesitatea de a păstra o pistă cât mai dreaptă, cu cât mai puține ocolișuri. Pentru asta, au fost mutați inclusiv stâlpi de iluminat, stâlpi de troleibuz sau semafoare. Rezultatul: o rețea velo care străbate neîntrerupt orașul, pe o lungime totală de 23 km (nu ne oprim aici, doar în acest an vom mai avea în plus aproximativ 12 km de piste)”, a spus Pap Zsolt Istvan, viceprimarul din Baia Mare.