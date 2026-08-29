Băimărenii, întrebați ce părere au despre circulația trotinetelor electrice în parcurile publice

Viceprimarul Băii Mari, Pap Zsolt Istvan, a lansat în mediul online (pe contul său de Facebook) un sondaj cu privire la trotinetele electrice din oraș: „Sunteți de acord cu interzicerea trotinetelor electrice în parcurile din Baia Mare?”. Părerile băimărenilor sunt împărțite. „Da, orice vehicul cu propulsare electrică, excepție cele asistat electric, să fie interzise în parcuri și pe piste. Mai sunt deștepți care se plimbă pe piste cu motociclete electrice, scutere electrice și tricicluri de tip tuk tuk”, este de părere și Paul A.; „Probabil că da, posibil să nu”, a conchis un alt băimărean. Legislația rutieră stabilește că trotinetele pot circula pe carosabil doar pe drumurile unde limita maximă de viteză este de cel mult 50 km/h. În interiorul parcurilor, administrațiile locale pot stabili reguli suplimentare.