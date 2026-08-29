Ca niciodată, coboară stânele din munți, în august. Nu mai au ce mânca oile!

Au mai fost uneori/rareori ani în care, din cauza secetei, stânele au coborât la vale, oile nu mai aveau ce mânca. Se petrece acum, la nivel aproape general. Nu, nu în Munții Maramureșului, acolo e încă în regulă. Dar în Igniș-Gutâi da!

Din Desești, ne spune primarul Gheorghe Bohotici, au coborât deja, în august, șase din cele 12 stâne. La fel se petrece în imensa pășune Tătaru, și ea arsă, stânele încep să coboare. Deși datina spunea că oile urcă în 15 mai și coboară abia în 14 septembrie, pe alocuri în octombrie. Nu mai e cazul. La Ocna Șugatag, pe una dintre pășuni, cea cu caii dinspre Ferești, nu mai sunt animale. La intrare în localitatea turistică, ne întâmpină… oi coborâte de la munte, la șosea. Pe pășunea către Breb, la cealaltă intrare, mai sunt vaci și cai. Un an atipic, deși e aliniat în lungul șir al anilor secetoși din ultimul deceniu.