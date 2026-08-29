Clubul pentru seniori, ocazie de socializare în fiecare zi

Clubul pentru seniori din cadrul Centrului Rivulus Pueris este ocazia perfectă pentru socializare într-un cadru relaxat. În fiecare zi, seniorii se adună și joacă împreună șah, table sau cărți.

„De luni până vineri, seniorii băimăreni se întâlnesc, joacă remi, șah, table sau cărți. Dar, mai presus de toate, sunt împreună. Aici, timpul nu se măsoară în ore. Se măsoară în zâmbete, partide câștigate, povești îm­păr­tă­șite și prietenii care cresc de la o zi la alta. Clubul de zi pentru seniori, din cadrul Centrului Rivulus Pueris, este un loc în care fiecare moment aduce un motiv de bucurie. Pentru că cele mai frumoase povești se trăiesc în mijlocul unei comunități care te prețuiește și te inspiră să rămâi activ”, au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.