Emoție, muzică și poezie la Centrul CASPEV

Centrul CASPEV, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, a găzduit un spectacol artistic care a adus în prim-plan frumusețea poeziei și a muzicii. Evenimentul, coordonat de Conicica Gyöngyi, a reunit momente de poezie și muzică, într-o atmosferă caldă și emoționantă. „Spectacolul a fost un prilej de bucurie, socializare și apreciere a artei, demonstrând încă o dată că talentul și creativitatea aduc oamenii împreună.

Așadar, poetul, prozatorul și criticul literar Gelu Dragoș a încântat publicul prezentând volumul de versuri „Sublim”, iar Gabriela Brumar a oferit un moment deosebit la flaut. Eugen Marchiș a adus în program muzica folk, interpretând la chitară acustică piese apreciate de cei prezenți, iar Alexia Pinte, elevă la Colegiul de Arte, la clasa profesorului Norbert Kaszta, a oferit un moment inedit la pian”, au punctat oficialii instituției. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României.