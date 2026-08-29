Modernizarea infrastructurii prin „îngroparea” rețelelor electrice, în Tăuții-Măgherăuș

Lucrările de relocare în subteran a rețelelor electrice și de modernizare a iluminatului public pe Str. 2 sunt în plină desfășurare. Acestea se derulează în cadrul proiectului „Modernizare străzi în orașul Tăuții-Măgherăuș”.

Investiția este realizată cu finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și are ca obiectiv creșterea siguranței, îmbunătățirea aspectului urban și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale la standarde moderne. Prin introducerea rețelelor electrice în subteran și modernizarea sistemului de iluminat public, cetățenii vor beneficia de un aspect urban mai plăcut și mai ordonat; creșterea siguranței în trafic și pentru pietoni; reducerea riscului de avarii cauzate de condițiile meteorologice, precum și de un sistem de iluminat mai eficient și mai economic.