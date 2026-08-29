Pagube însemnate produse de mistreți în culturile de porumb din Boiu Mare

Problema mistreților nu mai poate fi ignorată în Boiu Mare este mesajul administrației locale a comunei. În ultimele zile, sălbăticiunile au distrus o serie de culturi ale localnicilor. Primăria întocmește dosare de despăgubire pe bandă rulantă, însă așa nu se rezolvă problema. Trebuie luate măsuri de stopare sau măcar de reducere a acestui fenomen.

„În ultima perioadă, tot mai mulți oameni din comuna noastră ne-au sesizat pagube importante provocate de mistreți în culturile de porumb. Am fost și vom merge în teren, alături de proprietarii afectați, pentru a vedea situația la fața locului. Am întocmit în această săptămână 7 dosare de despăgubire împreună cu Direcția Agricolă Maramureș și Garda Forestieră, în urma cărora oamenii vor primi bani. Înțelegem foarte bine supărarea localnicilor. În spatele fiecărui lan de porumb se află muncă, investiție și speranța unei recolte. Este greu să vezi cum, într-o singură noapte, truda ta este distrusă. Vrem să fie foarte clar: Primăria Boiu Mare nu va sta deoparte și nu protejează pe nimeni”, a spus Nicolae Prodan, primarul din Boiu Mare.

Toate cazurile vor fi centralizate. După totalizarea pagubelor se vor solicita în scris gestionarilor fondurilor cinegetice și instituțiilor competente, măsuri concrete și urgente pentru limitarea acestui fenomen.

„Concret: în urma sesizării venite din partea primăriei noaste către AJVPS Maramureș, în 48 de ore au fost recoltați 4 porci mistreți la care se mai adaugă încă 11 porci din mai până în prezent. Nu vrem doar hârtii și răspunsuri. Vrem măsuri în teren, pentru ca oamenii să își poată lucra pământurile fără teama că vor pierde totul. Îi rog pe toți cei care au culturile afectate de mistreți să sesizeze imediat primăria, pentru ca fiecare caz să fie înregistrat și documentat. Suntem de partea oamenilor și vom insista până când această problemă va fi tratată cu seriozitatea pe care o merită”, a mai precizat primarul comunei Boiu Mare. Localnicii sunt supărați foc din cauza pagubelor pe care le produc mistreții, însă majoritatea sunt sceptici că se va rezolva această problemă.