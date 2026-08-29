Pregătiri pentru școală la Centrul Multifuncțional Romanii

La Centrul Multifuncțional Romanii, copiii se pregătesc cu seriozitate pentru începutul noului an școlar. Pentru a păși cu dreptul, micuții au parte de diverse exerciții menite să le reamintească principalele noțiuni învățate până acum.

„Prin activități de recapitulare, ei reiau noțiunile esențiale de limba română și matematică, își consolidează cunoștințele și își exersează abilitățile într-un cadru prietenos și motivant. Fiecare exercițiu rezolvat, fiecare cuvânt citit corect și fiecare răspuns găsit înseamnă un pas înainte. Aceste momente îi ajută pe copii să își dezvolte perseverența, curajul și bucuria de a învăța”, au punctat oficialii Direcției de Asistență Socială Baia Mare.