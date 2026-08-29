Se lucrează la documentația pentru oferirea de îngrijiri la domiciliu în Coroieni

Asociația ASSOC vine cu noutăți referitoare la proiectul de oferire de îngrijiri la domiciliu pentru seniorii din comuna Coroieni. În momentul de față se lucrează la documentația necesară pentru înființarea acestui serviciu.

„Pentru cei 421 de seniori de peste 65 de ani din cele cinci sate ale comunei Coroieni se muncește acum pentru licențierea unui serviciu social care să le fie de ajutor. Serviciul va fi înființat de Primăria Comunei Coroieni, care alături de ASSOC dezvoltă proiectul «Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Comuna Coroieni, Jud. Maramureș». În această perioadă, echipa lucrează pentru documentația necesară licențierii, pentru că înainte ca ajutorul să ajungă la ușa beneficiarului, există multă muncă nevăzută, de la documente, proceduri, până la planificări de activități și recrutare de specialiști buni. Cu această etapă se pune baza unui sprijin organizat, sigur și adaptat nevoilor persoanelor vârstnice din Coroieni, Baba, Dealu Mare, Drăghia și Vălenii Lăpușului”, au explicat reprezentanții ASSOC.