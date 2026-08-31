E oficial! Reducere de 30% la factura de apă/canal pentru băimărenii afectați de lucrări

În ultima ședință de Consiliu Local Baia Mare, aleșii l-au mandatat pe primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, să convoace Adunarea Generală a ADI Maramureș și să voteze acordarea unei reduceri de 30% din valoarea facturii curente pentru utilizatorii afectați direct de lucrările de apă și canalizare desfășurate în oraș.

„Un alt proiect important pe care l-am adoptat în ultima ședință de Consiliu Local este cel referitor la reducerea facturilor la apă pentru băimărenii afectați de lucrările desfășurate de VITAL asupra rețelelor. Pe scurt, toți cei care se află de acum înainte în situații în care nu pot folosi apa de la robinete ca urmare a turbidității rezultate în urma acestor lucrări vor beneficia de o reducere de 30% la factură”, a explicat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.