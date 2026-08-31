În Cupșeni, achiziție tractor utilitar, continuă discuțiile cu apa din Ungureni

Comuna Cupșeni a achiziționat un tractor nou, cu vidanjă pentru canalizare, dar și cu dotări pentru alte lucrări utilitare. La momentul în care am fotografiat utilajul, avea montată scula de crăpat lemne… Primarul Nicolae Bude a dat ordin de începere a lucrărilor la reabilitarea iluminatului public, în toate satele. La fel, în achiziție de lucrări se află demolarea și reconstruirea grădiniței din satul Ungureni. Același sat unde se refuză înființarea unei rețele de apă oficiale, dat fiind­că locuitorii au făcut anterior, singuri, rețele proprii.