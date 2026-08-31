La CN „Gheorghe Șincai”, tabără de robotică, organizată de liceeni pentru elevi din tot județul

• Alexandru Abrudan, „sufletul” evenimentului •

În timp ce unii elevi profită din plin de vacanță, există și adolescenți dornici de a se implica în activități prin care își pot aprofunda cunoștințele din diferite domenii. La începutul acestei luni, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare a găzduit o tabără de robotică unde au participat în jur de 60 de elevi de diferite vârste din diferite unități de învățământ din județ.

Tabăra a fost structurată pe două grupe: gimnaziu și liceu, iar temele pe care s-au axat organizatorii au fost: mecanică și electronică/programare la liceu, iar la gimnaziu, mecanică și electronică/programare/design grafic. Tabăra a abordat partea teoretică, dar și partea practică a roboticii. Sufletul acestei tabere a fost Alexandru Abrudan, elev în clasa a XII, la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, la specializarea matematică-informatică, intensiv limba germană. Alexandru este și membru în echipa de robotică „Clever Core”. El s-a ocupat de partea de predare, afirmând că a fost obositor, dar satisfacția a fost pe măsură. Când a văzut privirile încântate ale participanților, mulțumirea sa a fost deplină. De altfel, Alexandru Abrudan spune că își dorește să împărtășească și cu alți colegi cunoștințele sale de mecanică, robotică, dorind să trezească și în rândul altor elevi, pasiunea pentru inginerie.

R: În timp ce alți colegi ai tăi s-au bucurat din plin de relaxare în vacanță, tu ai decis să te ocupi de o tabără de robotică. La a câta ediție este acest eveniment și cum a fost primit de elevi?

A.A.: Evenimentul este la a doua ediție. S-a ținut și anul trecut. Anul acesta a fost adus la o scară mai mare. Copiii s-au simțit bine. Le-a plăcut. Au fost 2 săptămâni de activități. A fost un flux de participanți. Nu toată lu­mea a vrut să participe în ambele săptămâni. Dacă ar fi să îi însumăm pe toți participanții, ar fi undeva la 50-60 de persoane. Anul trecut, tabăra s-a adresat doar elevilor de gimnaziu, anul acesta i-am împărțit pe 2 categorii de vârstă: gimnaziu și liceu. Tabăra a fost inițiată de echipe de robotică din alte locații. Am zis că ar fi o idee super tare să aducem această tabără și în Baia Mare, să împărtășim ce cunoaștem noi. Eu am avut inițiativa în acest an de a aduce profesori de la Centrul Universitar Nord și să extindem activitățile și la grupa de liceu. M-am gândit că dacă eu aș fi fost în clasa a IX-a, a X-a, mi-ar fi plăcut să am parte de asemenea actrivități. Echipa noastră de robotică, Clever Core, de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” a inițiat tabăra și toate proiectele pe care le facem. Noi ne gestionăm oarecum independent, dar profesorii ne-au pus la dispoziție tot ce ține de calculatoare, laboratoare. Ne-am ocupat și de partea de predare și am avut-o alături pe profesoara noastră care ne coordonează, doamna Aneta Pop, prof. de chimie la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare.

R: Interesul a fost mai mare în cadrul elevilor de gimnaziu?

A.A.: Da, interesul a fost ridicat la gimnaziu. Fiind o perioadă a descoperirilor, la liceu nu au fost așa de multe persoane, dar au fost strict persoane care au venit să învețe, cu o intenție mult mai fixată.

R: Cum s-a desfășurat o zi în cadrul taberei?

A.A.: Depindea de zi și de grupă. Programul pe săli era făcut diferit, zilnic. În prima parte a zilei, elevii aveau diverse activități, apoi era pauza de masă. A doua parte era până la ora 14 pentru gimnaziu și până la ora 15 pentru cei de la liceu. Noi am împărțit categoriile de tabără, la fel cum e împărțită și echipa noastră pe departamente. Am avut mecanică și electronică la gimnaziu și liceu și programare. Și am avut o categorie de PR, ei se ocupă de partea de design și de promovare a echipei. Sper că participanții au învățat foarte multe din această tabără. Au învățat ce pot să facă, li s-a deschis ușile spre o lume frumoasă a creației. Punctual, au învățat să programeze un robot, un fel de plăci mai mici, să proiecteze în 3D, la liceu au învățat și chestii mai complexe, să lucreze cu desene tehnice la partea de mecanică, au învățat circuite mai complexe, a fost puțină fizică la mijloc, a fost o programare mai greuță, drumul a fost mai tumultuos în cazul anumitor proiecte.

R: Spuneai că interesul taberei este acela de a inspira și alți copii și de a-i face să îndrăgească domeniul mecanicii.

A.A.: Da. E un punct vizibil că le place. Le pui o problemă în față, după ce i-ai instruit pu­țin. Și ei își pun mintea la contribuție. Au privirea aceea de satisfacție când și-au dat seama cum trebuie să facă. S-au pus bazele pasiunii.

R: Pentru tine cum a fost să le predai cunoștințe celorlalți?

A.A.: Mie îmi place foarte mult să predau. Pe partea universitară aș dori să merg mai departe. Pentru mine a fost destul de obositor, dar mi-a plăcut mult, mi-a trezit pasiunea pentru robotică încă o dată.

R: Cum s-a trezit în tine pasiunea pentru robotică?

A.A.: Totul a început cu pasiunea pentru programare, din gimnaziu, de la orele de Tehnologia informației și comunicației (TIC). Această pasiune mi-a fost insuflată și de fratele meu mai mare, el mi-a povestit de colegii săi mai mari care se pricepeau la domeniu. De aici am început să explorez și partea practică de construit circuite, proiectat și în final s-a dezvoltat la liceu când am intrat în echipa de robotică la liceu.

R: Cum a fost anul școlar trecut pentru echipa de robotică?

A.A.: Pe lângă multele activități pe care încercăm să le facem în fiecare an pentru a promova educația STEM în comunitare, pe partea de competiții, am avut locul trei la una din categoriile competiției la care am participat la Bistrița. Urmează săptămâna aceasta să mai participăm la un concurs în Timișoara. În echipă suntem 15 membri. 15 membri e și maximul competiției la care participăm, e și criteriul nostru de admitere, cumva. La competiția din Timișoara va trebui să construim un robot în termen de 4 zile.

R: Cum te împaci între pasiunea pentru tehnologie și pasiunea pentru școală?

A.A.: E obositor să le faci pe amândouă în paralel. Dar e o balanță fină să încerci să faci mai multe lucruri deodată și să îți iasă. Eu consider că trebuie să prioritizezi ce-ți place și să te menții pe linia de plutire și cu școala. Mai ales că unele lucruri sunt foarte închegate între ele. De exemplu, în clasa a XI-a e esențial. La fizică se predau noțiunile din mecanică și e chiar interesant, captivant.

R: Pe viitor ce ți-ai propus să faci?

A.A.: Pentru viitor am mai multe opțiuni. În țară m-am gândit la Politehnică la București, la megatronică. În străinătate cochetez cu unele universități din Finlanda și Suedia. Procesul de admitere se face pe bază de bacalaureat american, se poate da și la Șincai. E accesibil procesul de admitere.

R: Ce le-ai transmite colegilor tăi care nu au prins gustul pasiunii pentru mecanică, robotică?

A.A.: I-aș provoca în primul rând să dea o șansă și să încerce să-și pună mintea la contribuție, să se intereseze, să nu renunțe. Și eu am stat în fața laptopului, au fost momente în care nu am știut ce să fac, cum să fac. Nu mi-a ieșit pe loc, dar după ce am mai întrebat în stânga, în dreapta, am reușit.

Impresii de la participanții la tabăra de robotică

Mai mulți participanți în cadrul taberei de robotică au ținut să lase câteva impresii despre eveniment.

Dragoș: „Mi-a plăcut mult în tabără. Mi-am făcut prieteni, am învățat multe și mi-am dezvoltat pasiunea. În tabără am avut parte de jocuri, pauze și lecții distractive. Cu siguranță voi veni și la anul.”

Matei: Această tabără a fost definiția corectă a învățării: să ai timp, explicații suplimentare și liniște pentru a înțelege sau a ți se explica termenii pe care școala a uitat să-i susțină: autonomia în gândire, găsirea mai multor soluții și cooperarea pașnică. Acestea sunt cele mai importante lucruri în procesul de învățare. Tabăra aceasta a recapitulat câteva concepte de bază pe care sistemul de învățământ le uită.”

Fredi: „Mi-a plăcut mult în tabără. Mi-am făcut prieteni, am învățat multe și mi-am dezvoltat pasiunea. În tabără am avut parte de jocuri, pauze și lecții distractive. Cu siguranță voi veni și la anul.”

David Popovici: „Mi-a plăcut foarte mult, deoarece am învățat lucruri noi și interesante despre programare și tehnologie. Cel mai mult mi-a plăcut să lucrez la proiecte, unde am putut să văd cum ideile mele prind viață.”

Romi: „Mi-a plăcut în tabăra asta că am învățat să fac desene grafice în 3D și că am făcut tot felul de chestii împreună cu alții, ca un fel de proiecte la care trebuia să știm mecanică și programare. Mi-a mai plăcut că am învățat chestii noi pe care nu le știam la fiecare dintre subiecte.”

Liviu: „Mi-a plăcut foarte mult partea de electronică, micro bit-ul și proiectarea brațului. Am învățat foarte multe despre proiectarea pieselor electronice și asamblare.”

Alexandru: „Mi-a plăcut partea de electronică pentru că am învățat să facem circuite mai complicate decât la școală. Am învățat foarte multe chestii despre partea de robotică care mă vor ajuta pe viitor. A fost o tabără frumoasă.”

Mara V.: „În tabără am învățat să proiectez în Tinkercad piese 3D, am învățat despre circuite și cum să lucrez cu microbitul. Mi-a plăcut să-mi petrec ultimele 2 săptămâni învățând aceste lucruri, și mai ales că în cadrul taberei am avut ocazia să cunosc și să mă împrietenesc cu niște persoane minunate.”

Mihai: „Mie mi-a plăcut în tabără foarte mult că am creat forme 3D în Tinkercad. Sper că la anul să mai vin și să învăț mai multe lucruri interesante.”

Mara J.: „Mi-a plăcut tabăra aceasta, deoarece am învățat cum să proiectez în Tinkercad și am făcut acel mini concurs foarte fain. De asemenea mi-a plăcut că am învățat despre circuite și cum arată unul. A fost fain că am putut să facem echipe cu cei de la programare și să creăm proiecte.”

Robert: „Mie mi-a plăcut mult în tabără. În această tabără am învățat despre microbiți și cum poți să-i programezi folosind makecode și puțin și python. Un alt lucru interesant este că am făcut echipă cu mecanica pentru a face un robot”

Eric: „Mie mi s-a părut o experiență culminantă în această tabără. În această am fost instruit cum să programez micro:bit-ul și să îi folosesc multele funcții. Am și învățat cum să programez în python 3.13, și multe alte tehnici. Le mulțumesc lui Mihai și Luca.”

Martin: „Mie mi s-a părut o experiență interesantă. Am învățat cum să modelez piese în 3D și să conectez microbiți la servo motoare prin diferite metode, de la clești până la șuruburi. Am învățat cum funcționează tehnologia modernă și curentul electric.”

Luca Petrovai: „Mi s-a părut o experiență faină. Am învățat cum să proiectez si sa asamblez piese, diferite metode de conectare, microbitul și multele lui aplicații, a fost o experiență faină.”