Maramureșul are un deficit de 85 de medici de familie în mediul rural

Criza medicilor de familie în mediul rural în județul nostru se adâncește și în lipsa unor măsuri, tot mai multe localități riscă să rămână fără doctori.

În acest context, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș a elaborat pentru perioada 2026-2030 „Strategia privind atragerea medicilor de familie în zonele rurale deficitare din județul Maramureș”. Rolul strategiei este de a coordona răspunsul județean la deficitul de medici de familie din mediul rural, instrument comun de planificare și monitorizare.

„Într-o comunitate fără medic de familie, prevenția se amână, monitorizarea pacienților cronici devine dificilă, iar presiunea ajunge la serviciile de urgență și la spitale”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.

Datele de la finele anului 2025 arată că, la nivelul județului nostru, s-au raportat 197 de medici de familie și 191 de contracte, față de un necesar de 282 de medici.

„În mediul rural lucrează 80 de medici dintr-un necesar de 116, iar acoperirea este de 68,96%. 83,04% din populația rurală este înscrisă la un medic de familie, față de 91,02% în mediul urban. Strategia identifică 49 de localități cu deficit de acoperire. Băiuț, Băsești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Groși, Groșii Țibleșului, Băița de sub Codru, Ciocotiș și Someș-Uileac nu au medic și nici punct de lucru. În Boiu Mare, Bocicoel, Coltău, Dragomirești, Gârdani, Oncești și Șieu, accesul este asigurat parțial prin puncte de lucru”, au explicat reprezentanții instituției.

Continuitatea serviciilor este vulnerabilă și în localități acoperite acum. Dintre medicii aflați în activitate, 90 îndeplinesc condițiile de pensionare, iar 54 au depășit vârsta de 70 de ani.

Planul pentru perioada 2026-2030 prevede:

• o hartă a deficitului actualizată semestrial și cel puțin 20 de fișe publicabile de localitate;

• un scor de vulnerabilitate între 0 și 100 de puncte, cu prioritate maximă peste 80 de puncte;

• un circuit coordonat între CAS Maramureș, Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Medicilor, cu o țintă de cel mult 15 zile lucrătoare pentru analiza dosarelor;

• cel puțin cinci puncte secundare de lucru în perioada 2026-2027, cu program public și continuitate săptămânală;

• stimulentele financiare reglementate, programul „Mentorat și Praxis” și pregătirea confidențială a succesiunii cabinetelor cu risc de închidere.

„Autoritățile locale pot finanța spațiul medical, utili­tă­țile, locuința de serviciu, chiria, naveta ori dotările neclinice. CAS Maramureș furnizează date, sprijină contractarea și monitorizează accesul, dar nu poate plăti aceste facilități din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate”, mai precizează conducerea CAS Maramureș.

Ținta pentru 2030 este ca nicio localitate cu deficit critic să nu rămână fără o soluție formalizată, prin medic cu listă proprie, punct de lucru stabil sau o formulă tranzitorie reglementată. Medicii interesați de o localitate deficitară pot solicita informații despre contractare și oportunitățile disponibile de la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș.