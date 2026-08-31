S-au stabilit tarifele la meciurile echipelor Minaur. Apar facilități noi

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S-au aprobat tarifele pentru biletele și abonamentele meciurilor disputate pe teren propriu de echipele CS Minaur. Prețurile rămân neschimbate:
– Handbal (masculin și feminin) – 25 lei biletul | 400 lei abonament valabil la ambele echipe;
– Fotbal – 10 lei biletul | 100 lei abonamentul.
Noutăți:
– Pachet Family (Handbal): 35 lei (2 adulți + minim 1 copil);
– Pachet 5 meciuri la alegere (Handbal): 100 lei.
Suporterii care achiziționează abonamente vor primi un tricou oficial și ocazia de a participa la o întâlnire anuală cu echipele. Gloriile handbalului băimărean vor beneficia de acces gratuit la meciuri.

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