S-au stabilit tarifele la meciurile echipelor Minaur. Apar facilități noi

S-au aprobat tarifele pentru biletele și abonamentele meciurilor disputate pe teren propriu de echipele CS Minaur. Prețurile rămân neschimbate:

– Handbal (masculin și feminin) – 25 lei biletul | 400 lei abonament valabil la ambele echipe;

– Fotbal – 10 lei biletul | 100 lei abonamentul.

Noutăți:

– Pachet Family (Handbal): 35 lei (2 adulți + minim 1 copil);

– Pachet 5 meciuri la alegere (Handbal): 100 lei.

Suporterii care achiziționează abonamente vor primi un tricou oficial și ocazia de a participa la o întâlnire anuală cu echipele. Gloriile handbalului băimărean vor beneficia de acces gratuit la meciuri.