Spitalul Județean „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare: a devenit spital clinic

• Mai multe avantaje pentru pacienți •

Spitalul Județean devine Spital Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, iar această schimbare de statut vine la pachet cu numeroase avantaje atât pentru pacienți, cât și pentru angajații unității medicale.

„Dobândirea statutului de spital clinic și noua poziționare instituțională consolidează rolul Spitalului Județean în dezvoltarea serviciilor medicale complexe, în pregătirea profesională a viitorilor specialiști și în colaborarea cu structurile de învățământ medical universitar. În ultimul an, Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare a intrat într-o etapă accelerată de dezvoltare, atât prin proiecte de investiții și atragerea de finanțări, cât și prin consolidarea performanței medicale. În anul 2026, unitatea medicală a obținut premiul GOLD în cadrul ESO Angels Awards – Q1 2026, distincție internațională acordată centrelor medicale care oferă îngrijire de înaltă calitate pacienților cu accident vascular cerebral și care respectă standarde riguroase de intervenție și tratament”, se precizează într-un comunicat de presă al Consiliului Județean (CJ) Maramureș.

Tot în această perioadă au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei, destinate modernizării spitalului, dezvoltării infrastructurii medicale și achiziției de echipamente performante. Printre investițiile aflate în derulare sau pregătire se numără proiecte pentru modernizarea Secției de Neurologie, dezvoltarea activității de Cardiologie, screening neonatal, precum și achiziția unor echipamente medicale de ultimă generație, între care un al doilea accelerator liniar pentru Radioterapie, un angiograf monoplan, un artroscop și aparate de anestezie compatibile cu RMN-ul 3 Tesla.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază că obținerea statutului de spital clinic reprezintă o confirmare a direcției asumate în ultimul an și a colaborării dintre administrația județeană și echipa de management a unității medicale.

„Este una dintre cele mai importante vești pentru sistemul medical din Maramureș din ultimii ani. Faptul că Spitalul Județean Baia Mare devine Spital Clinic Județean de Urgență nu înseamnă doar o schimbare de nume, ci confirmă un nivel de profesionalism și deschide noi perspective de dezvoltare pentru cea mai importantă unitate medicală a județului. În urmă cu puțin peste un an, am ales să îi încredințez conducerea spitalului doctorului Rareș Pop, un profesionist în care am avut și am foarte multă încredere. În această perioadă, am lucrat foarte bine împreună, iar rezultatele sunt concrete: investiții de peste 100 de milioane de lei, proiecte europene și guvernamentale, modernizări, dotări și recunoaștere internațională pentru activitatea medicală. Premiul GOLD pentru tratamentul pacienților cu AVC, proiectele câștigate pentru Neurologie, Cardiologie și screening neonatal, investițiile în aparatură medicală și pregătirea extinderii Spitalului Județean arată că lucrurile se mișcă în direcția corectă. Mai avem mult de muncă și multe probleme de rezolvat, dar avem o echipă serioasă și o direcție clară. Obiectivul nostru este ca maramureșenii să poată beneficia acasă de servicii medicale la standarde cât mai înalte și să construim, pas cu pas, un spital modern, performant și demn de nevoile acestui județ. Statutul de spital clinic este un pas uriaș înainte și o reușită care aparține în primul rând medicilor, asistentelor, infirmierilor și întregului personal al Spitalului Județean Baia Mare. Lor le mulțumesc pentru munca de zi cu zi și pentru profesionalism”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, dr. Rareș Pop a arătat că noul statut creează premisele pentru dezvoltarea în continuare a activității medicale și academice și pentru consolidarea colaborării cu mediul universitar. În acest context, conducerea spitalului a mulțumit reprezentanților Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și rectorului instituției, prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, pentru implicarea și expertiza acordate în susținerea acestui demers.