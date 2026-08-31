Tocător de crengi pentru gospodărirea orașului Tăuții-Măgherăuș

A sosit tocătorul de crengi achiziționat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea activită­ților de gospodărire comunală prin achiziția unui tocător de lemne”, anunță administrația locală din Tăuții-Măgherăuș.

Proiectul a fost finanțat prin GAL MM Vest – Planul Strategic PAC 2023–2027, valoarea utilajului fiind de 297.660 lei, cu TVA inclus.

„Noul utilaj va contribui la desfășurarea mai eficientă a activităților de gospodărire comunală și la gestionarea resturilor vegetale rezultate din lucrările de întreținere a spațiilor publice. Continuăm să investim în dotările necesare pentru un oraș mai bine gospodărit și servicii publice mai eficiente pentru comunitatea noastră”, au explicat beneficiarii investiției.