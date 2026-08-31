A sosit tocătorul de crengi achiziționat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea activităților de gospodărire comunală prin achiziția unui tocător de lemne”, anunță administrația locală din Tăuții-Măgherăuș.
Proiectul a fost finanțat prin GAL MM Vest – Planul Strategic PAC 2023–2027, valoarea utilajului fiind de 297.660 lei, cu TVA inclus.
„Noul utilaj va contribui la desfășurarea mai eficientă a activităților de gospodărire comunală și la gestionarea resturilor vegetale rezultate din lucrările de întreținere a spațiilor publice. Continuăm să investim în dotările necesare pentru un oraș mai bine gospodărit și servicii publice mai eficiente pentru comunitatea noastră”, au explicat beneficiarii investiției.
Tocător de crengi pentru gospodărirea orașului Tăuții-Măgherăuș
A sosit tocătorul de crengi achiziționat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea activităților de gospodărire comunală prin achiziția unui tocător de lemne”, anunță administrația locală din Tăuții-Măgherăuș.