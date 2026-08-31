Un alt pod se construiește în Baia Mare

Pod nou peste râul Firiza și căi de acces în zona Colonia Topitorilor din Baia Mare. În ședința de Consiliu Local de vineri a fost aprobată documentația tehnico-economică (faza SF) pentru construirea unui pod nou peste râul Firiza și realizarea căilor de acces aferente în zona Colonia Topitorilor.

Investiția are o valoare totală generală (cu TVA) de 10.762.450,72 lei. Însă este o lucrare de infrastructură extrem de necesară pentru zona respectivă.

„Mai construim un pod în Baia Mare! De această dată nu după demolarea altuia vechi. Nu, construim un pod nou, de la zero, acolo unde nu exista! Este unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre aprobate în ședința Consiliului Local de vineri”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare. Noul pod va fi construit peste râul Firiza, în zona Coloniei Topitorilor și va avea un rol important de legătură între cetățenii care locuiesc aici și alte zone de interes din municipiul Baia Mare.

„Vorbim totuși de cetățeni dintr-o zonă centrală a orașului care, până acum, erau nevoiți să ocolească nevoie mare doar pentru a ajunge la un supermarket, spre exemplu. Situație inacceptabilă în Baia Mare pe care ne-am propus să o schimbăm. Acum am făcut un pas important pentru a schimba această situație. Am aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului în valoare de 10,7 milioane de lei cu TVA inclus și, mai devreme decât mai târziu, veți vedea și macaralele”, a conchis primarul.