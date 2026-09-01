Au început lucrările la parcul de specializare inteligentă din Seini

Proiectul „Parcul de Specializare Inteligentă Seini” înregistrează progrese semnificative, activitățile fiind coordonate cu precizie pentru a atinge obiectivele stabilite.

Echipa de implementare se întâlnește periodic pentru a discuta progresul și a monitoriza îndeaproape fiecare etapă importantă, asigurându-se că toate instrucțiunile și pașii necesari sunt respectați pentru o execuție eficientă a proiectului: „În urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor de execuție și a predării amplasamentului executantului lucrării s-au demarat lucrările de construcție a parcului. Se realizează lucrările de împrejmuire a parcului, de terasamente și lucrările la rețeaua de canalizare. Acestea sunt desfășurate conform graficului de execuție, respectând cerințele tehnice și indicațiile proiectantului”, au spus cei din Primăria Seini.