Proiectul „Parcul de Specializare Inteligentă Seini” înregistrează progrese semnificative, activitățile fiind coordonate cu precizie pentru a atinge obiectivele stabilite.
Echipa de implementare se întâlnește periodic pentru a discuta progresul și a monitoriza îndeaproape fiecare etapă importantă, asigurându-se că toate instrucțiunile și pașii necesari sunt respectați pentru o execuție eficientă a proiectului: „În urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor de execuție și a predării amplasamentului executantului lucrării s-au demarat lucrările de construcție a parcului. Se realizează lucrările de împrejmuire a parcului, de terasamente și lucrările la rețeaua de canalizare. Acestea sunt desfășurate conform graficului de execuție, respectând cerințele tehnice și indicațiile proiectantului”, au spus cei din Primăria Seini.
Au început lucrările la parcul de specializare inteligentă din Seini
Proiectul „Parcul de Specializare Inteligentă Seini” înregistrează progrese semnificative, activitățile fiind coordonate cu precizie pentru a atinge obiectivele stabilite.