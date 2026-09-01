Centrul de servicii de recuperare neuromotorie a fost finalizat

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități, de pe strada Cuza Vodă din Baia Mare, a fost finalizat. Într-o primă fază, peste 90 de băimăreni vor beneficia de serviciile acestui centru.

„Este o clădire nouă, construită la standarde nZEB, clasa energetică A+, dotată cu spații pentru kinetoterapie, masaj, consiliere psihologică, art-terapie, ateliere ocupaționale, deprinderi pentru viață independentă și competențe IT. Nu mai puțin de 96 de băimăreni cu dizabilități vor beneficia, în primă fază, de serviciile acestui centru. 96 de cetățeni pentru care adevărata grijă se măsoară, de astăzi, într-un loc în care sunt văzuți, sunt ascultați și sunt ajutați cu adevărat. Investiția are o valoare totală de 5,8 milioane de lei, dintre care aproape 4 milioane de lei fonduri nerambursabile obținute prin PNRR, diferența fiind asigurată din bugetul local. Le mulțumesc doamnei director Diana Hîrb și întregii echipe a Direcției de Asistență Socială Baia Mare, oamenilor care vor transforma, zi de zi, această clădire într-un loc în care se întâmplă lucruri cu adevărat importante pentru cei care îi trec pragul”, a declarat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Recuperarea este una dintre nevoile majore ale persoanelor care, în urma unei boli, a unui accident sau a unei dizabilități, au nevoie de sprijin specializat pentru a-și păstra ori recâștiga cât mai mult din mobilitate, autonomie și capacitatea de a desfășura activitățile vieții de zi cu zi. Din perspectiva Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș, dezvoltarea serviciilor de recuperare este mai mult decât binevenită.

“Recuperarea are un scop foarte concret: omul să poată face mai mult pentru el însuși. Fiecare mișcare recâștigată, fiecare deprindere redobândită și fiecare grad de autonomie recuperat pot schimba viața unei persoane și a familiei sale. De aceea, avem nevoie de servicii de recuperare accesibile și adaptate nevoilor reale”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.

Centrul dispune de spații pentru: kinetoterapie; masaj; consiliere psihologică; art-terapie; terapie și activități ocupaționale; formarea deprinderilor pentru viață independentă; dezvoltarea competențelor IT.