Centrul de servicii de recuperare neuromotorie a fost finalizat

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități, de pe strada Cuza Vodă din Baia Mare, a fost finalizat. Într-o primă fază, peste 90 de băimăreni vor beneficia de serviciile acestui centru.
„Este o clădire nouă, construită la standarde nZEB, clasa energetică A+, dotată cu spații pentru kinetoterapie, masaj, consiliere psihologică, art-terapie, ateliere ocupaționale, deprinderi pentru viață independentă și competențe IT. Nu mai puțin de 96 de băimăreni cu dizabilități vor beneficia, în primă fază, de serviciile acestui centru. 96 de cetățeni pentru care adevărata grijă se măsoară, de astăzi, într-un loc în care sunt văzuți, sunt ascultați și sunt ajutați cu adevărat. Investiția are o valoare totală de 5,8 milioane de lei, dintre care aproape 4 milioane de lei fonduri nerambursabile obținute prin PNRR, diferența fiind asigurată din bugetul local. Le mulțumesc doamnei director Diana Hîrb și întregii echipe a Direcției de Asistență Socială Baia Mare, oamenilor care vor transforma, zi de zi, această clădire într-un loc în care se întâmplă lucruri cu adevărat importante pentru cei care îi trec pragul”, a declarat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.