În Vima Mică, apă la program, dar și comunități cu apă în premieră!

Comuna Vima Mică are apă la program, la fel ca vecinii săi din Țara Lăpușului, mai toți. Vor urma probabil și restricționări de consum, ne spune primarul Liviu Balint, dacă se mai exagerează cu stropitul. Însă aceeași comună pregătește proiect pentru alimentarea cu apă în premieră a satelor Jugăstreni și Sălnița, din pâraie ce curg spre Lăpuș. Sunt aproape 30 de litri pe minut în acele pâraie, dar le-ar ajunge și 10. Până una-alta, oamenii merg cu tractoare, cu cuburi de 1000 de litri, la izvorul carstic de la Românești. Alte sate, în vecini, au cerut sprijin de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, aproape zilnic, pentru cisterne cu apă pentru locuitori și animale.