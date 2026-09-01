Întreprindere socială care recondiționează hainele purtate

Cu sprijinul ASSOC, în Baia Mare, a luat ființă o întreprindere socială care repară și recondiționează hainele purtate. Astfel, Redesigne Social arată că moda poate fi și responsabilă, iar economia circulară poate deveni parte din viața de zi cu zi.

„O cămașă care nu mai este purtată, o pereche de blugi uitată într-un dulap sau o bucată de material care pare să nu mai aibă nicio utilitate pot fi transformate și reutilizate la Redesigne Social din Baia Mare. Întreprinderea socială, înființată prin proiectul «Dinamism și dezvoltare urbană prin economia socială», pornește de la ideea simplă că o haină pe care nu o mai folosim nu trebuie neapărat să devină deșeu. Aici, hainele sunt colectate, sortate, igienizate, reparate și recondiționate. Prin «upcycling», conceputul pe care antreprenorul social îl propune pentru piața locală, materialele textile primesc forme noi, culori noi și uneori chiar o identitate complet diferită, transformându-se în articole unicat și accesorii handmade. Pentru ASSOC, astfel de întreprinderi sociale înseamnă exact tipul de schimbare pe care vrem să îl încurajăm prin proiectele de economie social pe care le susținem prin cofinanțările UE”, au declarat reprezentanții asociației.