O investiție importantă pentru vârstnicii comunei Rona de Jos își arată utilitatea

Recent a avut loc deschiderea oficială a Centrului de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din Comuna Rona de Jos. Acum investiția își arată utilitatea.

„Este un proiect important pentru comunitatea noastră, prin care ne dorim să oferim persoanelor vârstnice mai mult sprijin, grijă și atenție, chiar aici, aproape de casă. Centrul pune la dispoziția seniorilor servicii de asistență și recuperare, socializare și sprijin, iar echipa mobilă va veni în întâmpinarea celor care au nevoie de îngrijire la domiciliu. Deschiderea acestui centru reprezintă un moment important pentru comuna noastră și un semn că seniorii noștri sunt prețuiți, respectați și sprijiniți. Ne dorim ca acest loc să le aducă mai multă bucurie, socializare și sprijin, dar mai ales sentimentul că au mereu oameni aproape.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect și tuturor celor care au fost alături de noi la acest moment important”, a spus Ion Herbil, primarul comunei Rona de Jos.