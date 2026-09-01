O școală nefuncțională de ani buni din Vișeu de Sus își redeschide porțile pentru noul an școlar

După ani de zile în care a stat închisă, Școala Primară Nr. 3 Rădeasa din Vișeu de Sus renaște și se pregătește să-și deschidă din nou porțile pentru copii. Pentru acest obiectiv, primăria orașului a realizat investiții considerabile, din fonduri alocate de la bugetul statului, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), dar și din bugetul local.

Astfel, în interior toate lucrările au fost finalizate. Sălile de clasă sunt mobilate și amenajate, iar în aceste zile investiția este pe ultima sută de metri cu lucrările la exterior. Se lucrează la amenajarea curții, la refacerea gardului perimetral și la ultimele lucrări conexe, astfel încât totul să fie pregătit pentru începerea noului an școlar.

„Bucuria este cu atât mai mare cu cât, de lunea viitoare, porțile școlii de la Rădeasa se vor deschide pentru 132 de elevi ai clasei pregătitoare și 12 boboci de grădiniță. După atâția ani în care clădirea a rămas închisă, școala prinde din nou viață. Vor reveni emoțiile primei zile de școală, pașii pe holuri, zumzetul din clase și bucuria unei comunități care își vede, din nou, școala deschisă. Nu este doar o clădire reabilitată, este un loc ce renaște și își redeschide porțile pentru noua generație. Suntem aproape gata. Se muncește de zor, fiecare zi contează, iar de luni, la Rădeasa, se vor auzi din nou glasuri de copii”, au precizat cei din administrația orașului.

Primăria mai spune că va asigura gratuit transportul tuturor copiilor și al părinților lor, atât la venirea spre școală, cât și la întoarcerea acasă.