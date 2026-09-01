Sprijinul continuă și după ieșirea din Azilul de noapte

Beneficiarii Azilului de noapte din Baia Mare primesc ajutor din partea autorităților și după ce părăsesc unitatea. Sprijinul constă atât în consiliere și recomandări, precum și în acțiuni concrete prin care foștii „locatari” ai azilului sunt ajutați să rezolve diverse situații cu care se confruntă în viața de zi cu zi.

„Pentru noi, sprijinul oferit unei persoane nu se încheie în momentul în care aceasta părăsește centrul și începe o viață în propria locuință. Dimpotrivă, acesta este un nou început, în care fiecare pas spre independență contează.

Un exemplu este povestea uneia dintre beneficiarele Azilului de noapte din Baia Mare, care, după o perioadă îndelungată petrecută în centru, locuiește în prezent în propria locuință, primită din fondul locativ. Chiar dacă a făcut progrese importante, are în continuare nevoie de sprijin și îndrumare pentru a-și dezvolta abilitățile necesare unei vieți cât mai independente. Prin monitorizare și sprijin individualizat, îi suntem alături în lucrurile de zi cu zi, în funcție de nevoile sale. Uneori, acest sprijin înseamnă îndrumare și consiliere, iar alteori înseamnă să fim efectiv alături de beneficiar în rezolvarea unor situații concrete, cum ar fi căutarea și achiziționarea unui frigider pentru locuință”, au explicat reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

Astfel de momente pot părea simple, însă pentru o persoană care își construiește treptat independența, fiecare decizie luată și fiecare lucru realizat cu mai multă autonomie reprezintă un pas înainte.