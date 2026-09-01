Start la introducerea canalizării în Săbișa

Locuitorii de pe strada Valea Satului – Săbișa sunt informați de faptul că a început executarea lucrărilor de introducere a rețelei de canalizare menajeră.

Zilele trecute, un reprezentant din partea UAT Seini, împreună cu un reprezentant din partea constructorului au fost prezenți pe stradă și au stabilit poziția căminelor de racord pentru fiecare proprietate. Lucrările desfășurate pe strada menționată constau în montajul căminelor principale și de racord, introducerea rețelei de canalizare menajeră la diferite adâncimi, fapt ce necesită restricționarea circulației pentru siguranță sporită. „Menționăm că restricțiile de circulație auto vor fi aplicate doar în intervalul orar 8:00 – 17:00, pe durata desfășurării lucrărilor. Vă asigurăm că se vor depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor în termenul stabilit și în condiții de siguranță”, au arătat cei din autoritatea locală a orașului Seini.