În Boiu Mare, se dorește constituirea Asociației proprietarilor de terenuri, din cauza pagubelor făcute de mistreți

În ultimii ani, numărul mistreților a crescut îngrijorător, iar culturile oamenilor sunt distruse tot mai des, spun reprezentanții administrației locale din Boiu Mare. Dacă acum avem, de exemplu, 100 de mistreți, anul viitor pot fi 150, în timp ce cotele aprobate rămân prea mici pentru a ține fenomenul sub control, mai completează aceștia.

Un proprietar singur este greu auzit. Însă sute de proprietari, uniți într-o asociație, pot cere ferm și documentat evaluarea corectă a efectivelor, majorarea cotelor și luarea unor măsuri reale pentru protejarea culturilor.

„De aceea, propunem constituirea unei Asociații a proprietarilor de terenuri, care să ne reprezinte interesele și să urmărească permanent această problemă. Nu dorim să ne ocupăm de vânătoare și nu căutăm conflicte cu nimeni. Dorim doar ca oamenii să-și poată cultiva terenurile fără teama că munca lor va fi distrusă într-o singură noapte. Îi invităm pe toți proprietarii de terenuri afectați să ni se alăture. Numai uniți vom putea fi ascultați și vom putea obține măsuri eficiente! Pământurile sunt ale noastre, munca este a noastră și avem dreptul să ne protejăm culturile”, au explicat cei din administrația publică a comunei.

În ultima perioadă, mistreții au făcut ravagii în culturile sătenilor. Doar săptămâna trecută primăria a întocmit 7 dosare de despăgubire împreună cu Direcția Agricolă Maramureș și Garda Forestieră, în urma cărora oamenii speră că vor fi despăgubiți.