La Liceul Racoviță, peste 1.000 de elevi vor beneficia de cele mai bune condiții în noul an școlar

Liceul Emil Racoviță din Baia Mare a devenit un liceu de „nota 10”. Asta prin prisma condițiilor create în urma unei investiții de peste 9 milioane euro, bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și bugetul local. „Este o unitate de învățământ care va primi peste o săptămână aproximativ 1.100 de elevi în cele mai moderne condiții de învățare”, a precizat Horia Buhan, administratorul public al orașului. Investiția a fost practic cel mai mare contract de finanțare și cel mai mare contract de execuție pentru, poate, cea mai modernă și dotată unitate de învățământ din județul Maramureș. Și totul s-a finalizat în doar 12 luni, atât la corpul școlii, cât și la cele două internate și cantina Liceului Teoretic „Emil Racoviță”. Toate imobilele au beneficiat de lucrări de eficientizare energetică, dar și de lucrări de modernizare și reabilitare interioară, inclusiv dotări.