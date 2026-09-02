Lucrări la alimentarea cu apă pe tronsonul Satulung – Șomcuta Mare

Primăria Comunei Satulung informează cetățenii că au început lucrările aferente proiectului „Sistem transport apă potabilă Baia Mare – Satulung – Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Ulmeni – Remetea Chioarului”.

În această perioadă, lucrările se desfășoară pe raza localităților Finteușu Mic și Arieșu de Pădure, fiind necesare intervenții specifice pentru realizarea infrastructurii prevăzute în cadrul proiectului. „Având în vedere natura și amploarea lucrărilor, facem apel la înțelegerea și răbdarea cetățenilor pe durata desfășurării acestora. Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort creat”, au menționat reprezentanții Primăriei comunei Satulung. Și administrația Șomcuta Mare informează cetățenii că au început lucrările aferente aceluiași proiect: „Lucrările se desfășoară în etape, pe tronsoane, pentru a reduce disconfortul. Obiectivul general este îmbunătățirea infrastructurii de apă în localități”.