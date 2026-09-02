O nouă conducere la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș

Rocadă la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Începând cu data de 1 septembrie, prof. Ioan Muntean este noul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Până acum, acesta ocupa funcția de inspector școlar general adjunct, fiind în același timp și consilier județean din partea PNL. Fostul inspector școlar general, prof. Mihai-Cosmin Pop, rămâne la conducerea inspectoratului, dar din postura de inspector școlar general-adjunct.

Astfel, de la 1 septembrie conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș este asigurată de:

– prof. Ioan Muntean – inspector școlar general;

– prof. Annamaria Hitter – inspector școlar general adjunct.

– prof. Mihai-Cosmin Pop – inspector școlar general adjunct;

Ceilalți inspectori școlari și domeniile de responsabilitate ale acestora sunt:

– Simona-Cornelia Ardelean – educație fizică;

– Adrian Bledea – istorie, cu atribuții privind disciplinele socio-umane și geografia;

– Ioan-Gheorghe Bonaț – învățământ profesional și tehnic;

– Monika-Judita Chisacof – limbi moderne: engleză, franceză, italiană și spaniolă;

– Laura Conț – religie;

– Mircea-Dumitru Coroiu – management instituțional;

– Cornelia-Simona Cosma – matematică;

– Ancuța-Maria Coza – proiecte educaționale;

– Maria Fănățan – educație timpurie;

– Terezia-Ildiko Grama – învățământ primar și alternative educaționale;

– Ana-Alina Grijac – minoritatea ucraineană;

– Simona-Ioana Marcu – management instituțional;

– Valeria-Alexandrina Mic – management instituțional;

– Carmen-Camelia Moldovan – managementul resurselor umane;

– Mihai-Călin Mureșan – învățământ particular, educație permanentă și monitorizarea programelor privind accesul la educație;

– Adriana-Elena Nemeti – managementul resurselor umane;

– Iuliu Petky – minoritatea maghiară, cu atribuții privind minoritățile germană și romă;

– Maria-Gabriela Pîrvu – activități extrașcolare și limbi moderne: germană și chineză;

– Mihaela Popan – limba și literatura română;

– Carmen-Dorina Rogoz – arte;

– Gabriela-Laura Sălăgean – dezvoltarea resurselor umane;

– Adelin-Petru Țiudic – biologie și învățământ special;

– Carmen-Maria Ulici – chimie-fizică și dezvoltarea resurselor umane;

– Mircea-Ioan Vank – informatică și tehnologia informației și a comunicațiilor.