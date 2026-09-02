O nouă opțiune de studiu la Facultatea de Litere, la Centrul Universitar Nord Baia Mare

Admiterea de toamnă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) aduce noi opțiuni de studiu pentru candidați: programul de licență Educație timpurie, în cadrul Facultății de Litere de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, și programul de master Proiectare Urbană, în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca deschide sesiunea de admitere de toamnă pentru studiile universitare de licență în perioada 1-4 septembrie și pune la dispoziția candidaților 1501 locuri la nivel de licență, dintre care 576 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 925 de locuri cu taxă.

Oferta educațională cuprinde programe de studii în domenii tehnice și interdisciplinare, în cadrul facultăților din Cluj-Napoca și Baia Mare, precum și în cadrul extensiilor universitare din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Pentru studiile universitare de master, admiterea se desfășoară începând cu data de 1 septembrie, conform calendarului stabilit de fiecare facultate. Candidații au la dispoziție 1245 de locuri, dintre care 287 la buget și 958 cu taxă. Începând cu anul universitar 2026–2027, oferta de studii universitare de licență a UTCN se extinde cu programul Educație timpurie, în domeniul Științe ale educației, organizat la Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Pentru sesiunea de admitere din această toamnă, la noua specializare sunt disponibile 40 de locuri cu taxă.

Înscrierea la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se desfășoară online, prin intermediul platformei admitereonline.utcluj.ro, unde candidații își pot completa dosarul și își pot încărca documentele necesare, inclusiv prin scanarea acestora cu telefonul mobil. Platforma centralizează informații esențiale despre fiecare program de studii: documentele necesare, calendarul admiterii, competențele dobândite, oportunitățile de mobilitate și de internship, precum și parteneriatele cu mediul economic. Pentru studiile universitare de licență, candidații pot aplica la oricâte comisii de admitere doresc, achitând o singură taxă de 400 de lei. Pentru cei care au nevoie de sprijin în completarea dosarului, punctele de consiliere vor funcționa și în această sesiune de admitere la sediile facultăților, în perioada 1-4 septembrie.

Pentru calendarul complet al admiterii și informațiile actualizate privind locurile disponibile, puteți consulta canalele oficiale de comunicare ale universității: Website: https://admitereonline.utcluj.ro; Facebook: https://www.facebook.com/Admitere.UTCN; Instagram: https://www.instagram.com/Admitere.UTCN/