Primăria Baia Mare oferă ghiozdane complet echipate micuților ce încep școala

Campania prin care autoritatea locală băimăreană oferă ghiozdane complet echipate copiilor în primul an de școală continuă și în 2026. Astfel, micuții care vor trece pentru prima dată pragul clasei vor avea pe masă tot ceea ce este necesar pentru noul an.

„Am ținut ca, și în acest început de an școlar, prin Direcția de Asistență Socială, cei peste 1.200 de copilași care pășesc în clasele pregătitoare să aibă aproape nu doar familia și prietenii, ci și orașul. Pentru al 12-lea an consecutiv le vom oferi primul ghiozdan, un mic cadou din partea comunității, în semn de iubire și de prețuire pentru tot ceea ce înseamnă ei pentru ea și pentru mine. Fiecare ghiozdan va fi echipat cu rechizite necesare pentru primul lor an de școală: penar complet echipat, lipici, plastilină, acuarele, carte de colorat, bloc de desen, caiete și o jucărie. Pentru că știu și cât de importante sunt preferințele celor mici, părinții care doresc să schimbe modelul ghiozdanului sau al penarului primit o pot face simplu și rapid. Toate informațiile și pașii necesari pentru schimb se vor regăsi în pliantul informativ din ghiozdan”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.

Facem Baia Mare bine la fiecare capitol, iar în centrul acestui deziderat se află viitorul nostru, copiii!