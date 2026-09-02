Tehnologie de ultimă generație pentru misiunile Salvamont Maramureș

Salvamont Maramureș beneficiază de o nouă dronă profesională destinată misiunilor de căutare-salvare, în cadrul unui proiect unic în România, dezvoltat prin parteneriatul dintre Salvamont România, Vodafone România și Fundația Vodafone România.

Echipată cu zoom optic și cameră termică de înaltă performanță, drona permite cercetarea într-un timp scurt a unor suprafețe extinse și a zonelor greu accesibile, identificarea persoanelor dispărute sau accidentate și transmiterea către echipele din teren a informațiilor esențiale pentru desfășurarea intervențiilor.

„Pentru Salvamont Maramureș, această dotare înseamnă un instrument suplimentar care poate contribui la reducerea timpului de căutare, la o mai bună evaluare a zonelor de intervenție și la obținerea rapidă a informațiilor necesare salvatorilor montani. În misiunile de căutare-salvare, timpul este esențial. Posibilitatea de a cerceta rapid din aer zone care la sol ar necesita un timp mult mai îndelungat poate face diferența atunci când fiecare minut contează. Noua dotare face parte din dezvoltarea, la nivel național, a capacității aeriene a Salvamont”, au declarat reprezentanții Salvamont Maramureș.