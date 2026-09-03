Acțiune amplă de igienizare a platformelor de deșeuri în Baia Mare

Primăria Baia Mare a demarat o acțiune amplă de igienizare a platformelor de colectare a deșeurilor de pe raza întregului municipiu, de monitorizare a modului în care sunt depozitate deșeurile, precum și de supervizare a modului în care sunt colectate.

”Nu mai acceptăm să ajungem în situații în care să se creeze focare de infecție. Iar asta le sună atât celor care s-au obișnuit să își bată joc de propriii concetățeni, precum și responsabililor de colectare. Avem deja camere de supraveghere și urmează să montăm și mai multe, iar Poliția Locală, inspectorii de la utilități și cei de la compartimentul me­diu vor fi mai atenți decât oricând la acest aspect. Așa ar trebui să arate zilnic. Și așa va fi! Pentru că, în special de acum, cine nu a învățat să respecte curățenia în Baia Mare, va înțelege cu amenzi!”, au declarat reprezentanții primăriei Baia Mare.