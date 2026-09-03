Fată de 17 ani, agresată de părinți

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ulmeni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 38 de ani și a unei femei de 39 de ani, ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Ulterior, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

”Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, a reieșit că la data de 1 august, bărbatul și femeia ar fi exercitat acte de violență asupra fiicei lor de 17 ani. Totodată, femeia i-ar fi restrâns fiicei sale posibilitatea de a se deplasa și ar fi tras-o înspre un imobil, unde se afla tatăl său. Având în vedere întregul material probator existent în cau­ză, în cursul zilei de 1 septembrie, cei în cau­ză au fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș”, au precizat reprezentanții instituției. În data de 2 septembrie, cei doi au fost prezentați instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive, iar față de bărbatul în cauză a fost admisă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.