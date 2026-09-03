Fostul primar din Baia Sprie a demisionat din funcția de consilier local

Forul legislativ băisprian a rămas în formulă incompletă. Dorin Pașca, fost edil al orașului, ce era acum consilier local, a demisionat din funcție, lăsând locul celor mai tineri.

”Recent, am luat decizia de a demisiona din funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Baia Sprie. Știu că o astfel de hotărâre poate ridica întrebări, însă ea nu face altceva decât să confirme și să continue asumat drumul pe care am pornit atunci când am renunțat la președinția organizației PSD Baia Sprie. Așa cum am agreat împreună la acel moment, consider cu tărie că a sosit timpul pentru o reală primenire a partidului. Este momentul ca tinerii să își asume un rol activ, să își spună cuvântul și să deseneze prezentul și viitorul orașului nostru. Pentru a evita orice speculații, doresc să fiu extrem de clar: nu plec nicăieri și nu plec nemulțumit. Fac pur și simplu un pas în spate, cu toată deschiderea, pentru a lăsa locul unui tânăr consilier cu energie, viziune și dorință de afirmare. Ră­mân un om de echipă. Sunt convins că acest demers va aduce un plus de valoare proiectului pe care colegul nostru, Cosmin Grec, îl construiește. Voi rămâne necondiționat alături de el și, cu toată experiența și priceperea mea, îl voi sprijini în consolidarea unei echipe puternice, capabile să câștige viitoarele alegeri”, a declarat public Vasile Dorin Pașca, fost președinte PSD Baia Sprie și consilier local.