Gara închisă de la Săcel, devenită muzeu de artă!?

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a pus clădirea de călători din gara Săcel, județul Maramureș, la dispoziția Asociației Române pentru Artă Contemporană (ARAC), pentru dezvoltarea proiectului „Linia Izei · Art Center”, scrie siteul clubferoviar.ro.

“Prin această inițiativă, clădirea feroviară primește o func­țiune culturală permanentă, în timp ce activitatea feroviară din zonă continuă. Halta Săcel se află pe o linie feroviară activă (secția de circulație 409, Salva – Sighetu Marmației), iar patru trenuri opresc zilnic aici, funcțiunea feroviară coexistând astfel cu activitățile culturale și comunitare”. Sigur, noi știm, gara Săcel, legendară, de pe istorica linie Salva-Vișeu, a devenit anii trecuți haltă, gara era efectiv închisă, iar în curtea ei era doar rampă de încărcare pentru buștenii ce plecau din zonă spre fabrici celebre de cherestea din țară.

Pentru CFR SA, proiectul de la Săcel reprezintă un exemplu concret de valorificare a unor spații feroviare prin func­țiuni complementare, cu păstrarea identității clădirii și cu respectarea cerințelor specifice infrastructurii feroviare. În această vară, spațiile clădirii au fost reparate și amenajate pentru activități culturale, păstrând caracterul locului și legătura acestuia cu istoria comunității. Centrul „Linia Izei · Art Center” va fi inaugurat oficial joi, 3 septembrie 2026, de la ora 11:00, la Gara Săcel, județul Maramureș. Deschiderea marchează cea de-a treia ediție a programului Linia Izei și transformarea clădirii într-un spațiu permanent dedicat artei contemporane, rezidențelor artistice și programelor pentru comunitate. Cu această ocazie va fi prezentată expoziția „Rhythms of Continuity”, care reunește lucrări realizate pentru Gara Săcel și împrejurimile sale de 16 artiști contemporani. Proiectele au fost dezvoltate în relație directă cu patrimoniul, peisajul și comunitățile Văii Izei. Programul Linia Izei a fost inițiat în 2023, ca program de rezidențe artistice, iar ediția din 2026 deschide o nouă etapă prin amenajarea unui spațiu cultural permanent în clădirea gării. Noul centru va putea găzdui expoziții, rezidențe artistice, activități de cercetare și programe publice”.

În cadrul proiectului „Linia Izei · Art Center”, organizat de Asociația Română pentru Artă Contemporană (ARAC)/ Galeria Anca Poterașu și finanțat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, CFR S.A. asigură componenta esențială de patrimoniu prin punerea la dispoziție a clădirii Gării Săcel. Prin această contribuție, compania susține păstrarea clădirii în circuitul public și integrarea acesteia într-un proiect cu utilitate culturală și comunitară, compatibil cu funcționarea infrastructurii feroviare, precizează CFR SA.

Ideea, excelentă. Locația… nu foarte prietenoasă, noi am întrebat de 3 ori ca să găsim gara cu pricina. Continuitatea? Mergem și vedem…