În Târgu Lăpuș – lucrări de decolmatare și amenajare a albiei râului Lăpuș

Primăria Orașului Târgu Lăpuș informează cetățenii că, în perioada următoare, vor fi executate lucrări de decolmatare și amenajare a albiei râului Lăpuș, pe sectorul cuprins între cele două poduri din oraș.

Lucrările au ca obiectiv principal creșterea siguranței populației și asigurarea condițiilor corespunzătoare de scurgere a apelor, prin îndepărtarea depunerilor și a vegetației care afectează secțiunea de curgere, precum și prin eliminarea situațiilor care pot reprezenta un pericol pentru persoanele și bunurile din zonă. În cadrul intervențiilor se vor realiza, după caz: decolmatarea și igienizarea albiei; îndepărtarea vegetației care afectează scurgerea normală a apei; toaletarea vegetației existente; îndepărtarea arborilor uscați, degradați, înclinați sau care, prin starea și amplasarea lor, prezintă risc de prăbușire și pot pune în pericol siguranța populației ori pot crea blocaje în albie. Intervențiile asupra vegetației și arborilor nu se vor realiza în mod necontrolat, ci în conformitate cu recomandările Ocolului Silvic și cu prevederile acordului emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, fiind vizate cu prioritate exemplarele și vegetația care prezintă risc sau împiedică desfășurarea corespunzătoare a lucrărilor de amenajare a albiei. ”Pe durata executării lucrărilor, rugăm cetățenii să manifeste prudență în apropierea zonei de intervenție și să respecte eventualele restricții temporare și indicațiile personalului din te­ren”, au spus autoritățile lăpușene.