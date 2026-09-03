Primarul municipiului, la București pentru noi proiecte

Edilul Băii Mari s-a deplasat în capitală, la mai multe instituții, pentru a rezolva finanțare la noi proiecte de infrastructură. Acestea sunt atât în domeniul sportiv, cât și în cel al drumurilor.

”Am venit să găsim soluții. Să găsim sprijin și bani și pentru alte investiții așteptate de toți băimărenii și maramureșenii, precum Pasajul de Vest, despre care vă voi da mai multe detalii după discuțiile cu reprezentanții CNAIR, dar și altele la fel de importante. La CNI am discutat despre pregătirea recepției pentru Baza Sportivă de pe strada Victoriei, un proiect așteptat de mulți care, iată, se apropie de inaugurare. Un alt subiect important al discuțiilor a fost legat de noua creșă pe care vrem să o construim în Baia Mare. O a treia creșă făcută de la zero, practic, de această dată pe strada Victoriei, lângă Biserica Sfântul Dumitru”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.