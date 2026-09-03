Reabilitări de școli la Petrova, investiții străvechi în finalizare

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Comuna Petrova a câștigat un contract pentru reabilitarea a două școli, ba în fosta școală se prefigurează un muzeu al cărturarilor petroveni, clădirea oricum trebuia împrospătată.
S-au finalizat lucrările la drumurile cu finanțare de la Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), la fel reabilitarea căminului cultural. A rămas în urmă centrul medical, căruia i se caută altă soluție pentru instalația de încălzire.

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