Reabilitări de școli la Petrova, investiții străvechi în finalizare

Comuna Petrova a câștigat un contract pentru reabilitarea a două școli, ba în fosta școală se prefigurează un muzeu al cărturarilor petroveni, clădirea oricum trebuia împrospătată.

S-au finalizat lucrările la drumurile cu finanțare de la Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), la fel reabilitarea căminului cultural. A rămas în urmă centrul medical, căruia i se caută altă soluție pentru instalația de încălzire.