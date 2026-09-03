S-au pus în vânzare biletele și abonamentele la meciurile Minaurului, pentru sezon 2026-2027

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare informează suporterii că s-au pus în vânzare biletele și abonamentele pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu în sezonul competițional 2026–2027.

De miercuri și până vineri programul de vânzare va fi 10:00 – 16:00. Începând de săptămâna viitoare, biletele și abonamentele vor putea fi achiziționate de luni până vineri, între orele 10:00 și 16:00. Abonamentele includ loc rezervat, card nominal, tricou cadou și o întâlnire anuală cu echipa. La competițiile amicale și turneele de pregătire ale echipelor de handbal feminin și masculin, accesul spectatorilor este gratuit. La fel și la fotbal. Persoanele cu dizabilități, elevii și persoanele cu vârsta de peste 70 de ani beneficiază de acces gratuit la toate competițiile organizate de Clubul Sportiv Minaur Baia Mare.

De asemenea, sportivii care, de-a lungul carierei desfășurate în cadrul echipelor de handbal ale orașului, au obținut cel puțin una dintre următoarele performanțe: titlul de campion al României; câștigarea Cupei României; câștigarea unei competiții europene oficiale de club; beneficiază, pe durata vieții, de acces gratuit la meciurile oficiale de pe teren propriu ale echipelor de handbal, în baza unui abonament nominal.