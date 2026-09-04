A treia zi a Festivalului „Repere, Mituri, Identităţi”

Unde sunt cei care nu mai sunt?

Teatrul Ararat organizează sâmbătă, 5 septembrie, cea de-a treia zi a Festivalului Artelor „Repere, Mituri, Identități”, ediția a X-a, eveniment desfășurat la Muzeul Satului din Baia Mare.

Manifestarea este dedicată temei „Unde sunt cei care nu mai sunt – Nevăzute fire ale cerului” și va debuta, de la ora 19, cu o slujbă de pomenire pentru odihna în veșnicie a personalităților: Ilie Gherheș, Ioan Isaia, Papp Zoltan, Marinel Petreuș, Iustin Podăreanu, Romeo Roșiianu, Limona Rusu, Ioan Săcălean, Liviu Topuzu și Lotica Vaida. Slujba va fi oficiată de preoții Petrică Covaciu, Vasile Fodoruț și Mircea Stupar. De la ora 19.20, programul continuă cu „Dialoguri și împletiri între lumi”, moderator fiind Claudiu Pintican. Evenimentul mai include: vernisajul expoziției de icoane (Ion Săcălean), gravuri (Papp Zoltan) și pictură pe sticlă, lemn și pânză (Carmen Coca); prezentări de cărți – Adrian Donca și Vasile Petrovan; recitaluri de muzică – Codruț Petreuș și Florin Dragomir; recital coral – Corul Sf. Iosif Mărturisitorul, dirijor preot Petrică Covaciu; recitări de poezie – Claudiu Pintican. De la ora 21, Galactic Dance va susţine un moment de dans, de la 21.15 Ara Sânziana Pintican vă va încânta cu recitalul la pian, însoţit de o proiecţie video, iar de la ora 21.30, se joacă spectacolul „Viaţa ca o paradă”. Accesul publicului este liber.