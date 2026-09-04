Abonamente gratuite la transportul public pentru elevii băimăreni în noul an școlar

Primăria Municipiului Baia Mare informează elevii din municipiu și din Zona Metropolitană că își pot procura abonamentele gratuite pentru transportul public, valabile în anul școlar 2026-2027.

Abonamentele aferente anului școlar 2025-2026 au expirat la data de 31 august 2026. Noile abonamente gratuite pot fi obținute prin intermediul aplicației 24Pay sau de la chioșcurile S.C. URBIS S.A. Baia Mare. ”Pentru a evita situațiile neplăcute generate de călătoria fără o legitimație valabilă, elevii sunt rugați să își procure abonamentele din timp. Primăria Municipiului Baia Mare, alături de S.C. URBIS S.A., susține accesul gratuit al elevilor la transportul public și îi încurajează să aleagă această modalitate de deplasare inclusiv prin campania «Hai cu busul!». În cadrul acesteia, elevii pot câștiga tricouri și mingi cu autografele sportivilor de la CS Minaur Baia Mare”.