Centru de zi pentru bătrâni şi parc fotovoltaic în Valea Chioarului,

Comuna Valea Chioarului are în execuție un centru de zi pentru bătrâni, s-a dat ordinul de începere cu termen de finalizare în decembrie anul acesta.

S-a semnat și contractul de finanțare pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice. În paralel, s-a finalizat un parc fotovoltaic de 100 KW, e în execuție depozitul CAV (Centru de Colectare cu Aport Voluntar), mai e de finalizat căminul cultural din centrul de comună, ce a fost mutat pe altă linie de finanțare.